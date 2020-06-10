Мелитопольская черешня может получить географическое обозначение

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает завершения регистрации географического обозначения происхождения товара "Мелитопольская черешня" в конце июля.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала АПК, передают Українськi Новини.

"В Украине завершается регистрация еще одного продукта с историческим географическим происхождением - мелитопольской черешни. Это первая украинская ягода, которая получит регистрацию как географическое обозначение и имеет право на признание в ЕС", - сказано в нем.

Заявку на регистрацию географического обозначения происхождения товара подала Ассоциация производителей мелитопольской черешни по результатам совместной работы бывшего Министерства аграрной политики и продовольствия, Минэкономики и проекта поддержки ЕС "Поддержка развития системы географических обозначений в Украине".

Завершение регистрации ожидается в конце июля.

Отмечается, что мелитопольская черешня известна еще с ХІХ века, выращивается в местности вокруг города Мелитополь на обоих берегах реки Молочная, а именно - в пределах города Мелитополь и окружающих населенных пунктов.

В ноябре 2019 года было зарегистрировано первое географической обозначение украинского товара - "Гуцульская овечья брындзя".

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