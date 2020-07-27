Курортный город затопило. За ночь в Бердянске выпала четырехмесячная норма осадков

В курортном Бердянске, где недавно в море на надувном матрасе унесло мужчину с детьми, за ночь выпала выпала почти четырехмесячная норма осадков и город затопило. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Бердянский горсовет. Накануне на курортный город в Запорожской области обрушился сильный ливень, и городские коллекторы перестали справляться с потоком воды. В результате оказались затоплены целые улицы. В мэрии говорят, что водосток будет перенаправлять воду из луж в море. Кроме того, свет отсутствует в нескольких микрорайонах города. В одном из них на высоковольтной линии произошло аварийное отключение, возможно после удара молнии. Бердянск затопил ливень. Улицы похожи на Венецию. Фото: пресс-служба Бердянского городского совета Бердянск затопил ливень. Канализация не справляется. Фото: пресс-служба Бердянского городского совета Бердянск затопил ливень. Канализация не справляется. Фото: пресс-служба Бердянского городского совета Бердянск затопил ливень. Власти города говорят, что вода уйдет постепенно. Фото: пресс-служба Бердянского городского совета Бердянск затопил ливень. Под водой дороги и тротуары. Фото: пресс-служба Бердянского городского совета Бердянск затопил ливень. Машинам приходится ехать в сложных условиях. Фото: пресс-служба Бердянского городского совета Как сообщали Українські Новини, в ГосЧС Украины предупредили о грозах и подъеме уровня воды на части территории Украины. В Ивано-Франковской области в пятницу, 24 июля, выпал сильный град, который устроил настоящий апокалипсис в курортном Яремче, которое недавно пострадало от сильных дождей в западном регионе страны. Кроме того, синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020. Тем временем, в Харьковской области выпало 87 мм осадков, что является абсолютным рекордом за весь период метеонаблюдений.