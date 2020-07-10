подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 июля 2020, пятница, 23:24 914
Общество 2020-07-10T23:30:01+03:00
Українські Новини
В курортной Кирилловке засняли сразу два смерча, бушевавшие рядом

В курортной Кирилловке засняли сразу два смерча, бушевавшие рядом

Кира Молчанова
Запорожская область, Смерч, Кирилловка, Погодное явление

Смерчи все чаще стали появляться в южных областях Украины. Так, в пятницу, 10 июля, на косе Пересыпь в Запорожской области возле Кирилловки отдыхающие засняли на видео сразу два смерча, которые образовались одновременно.

Видео необычного явления опубликовал канал РИА Мелитополь на YouTube.

Смерчи образовались в поле почти одновременно. Столбы пыли медленно перемещались по полю.

Как сообщали Українські Новини, в мае жители Мелитопольского района Запорожской области 5 мая стали очевидцами смерча, редкого природного явления. Смерч не сильно "разгулялся" и бушевал только над полем, до самой дороги или до жилых домов он не добрался.

Ранее в селе Нерубайское, что под Одессой, местные жители засняли воронку, похожую на смерч. По словам специалистов, это всего лишь пыльный вихрь. Такая воронка иногда возникает в малооблачную погоду у поверхности земли при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами.

Синоптики говорят, что 11 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +29…+31 градус.

Больше новостей о: Запорожская область Смерч Кирилловка Погодное явление

В Запорожской области в речку сбросили химикаты, п...
Отдыхающие на незаконной базе отдыха в курортной К...
Фото дня: в небе над Киевом раскинулась первая лет...
Около Одессы пронесся смерч...
Саммит лидеров нормандского формата состоится в ближайшие месяцы, — Ермак
Зеленский отменил ВНО для выпускников с оккупированных территорий
Новости
Задержали еще одного подозреваемого в ограблении машины "Укрпочты" 23:45
Смерчи в Кирилловке. Скриншот Видео
В курортной Кирилловке засняли сразу два смерча, бушевавшие рядом 23:24
Стриптиз. Фото: Pixabay
В Киеве стриптиз-клуб закрыли из-за нарушения карантина 22:57
В Гонконге новая вспышка COVID-19. Закрыты школы и детские сады 22:28
Рада проведет внеочередное заседание 13 июля 21:58
больше новостей
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
Доллар продолжает падение, а евро - растет. Курс валют на 9 июля 11:00
Пенсии в Украине снова повысят: в Кабмине озвучили новые суммы и назвали даты 05:30 Инфографика
После продолжительного падения доллар вырос. Официальный курс на четверг 05:00
Каким будет налог на земельные паи и кому не придется его выплачивать. В УКАБ дали оценку 10:16
больше новостей
Иностранные члены набсовета "Укрзализныци" получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день 23:54 Документ
Сотрудник ГБР "сливал" данные расследований 23:52
Госстат обнародовал статистику смертности в Украине за четыре месяца 18:00
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
Зеленский обвинил в украинских проблемах високосный год 13:03
больше новостей
Комитет госвласти предлагает Раде создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабмином 129
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok