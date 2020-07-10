В курортной Кирилловке засняли сразу два смерча, бушевавшие рядом

Смерчи все чаще стали появляться в южных областях Украины. Так, в пятницу, 10 июля, на косе Пересыпь в Запорожской области возле Кирилловки отдыхающие засняли на видео сразу два смерча, которые образовались одновременно.

Видео необычного явления опубликовал канал РИА Мелитополь на YouTube.

Смерчи образовались в поле почти одновременно. Столбы пыли медленно перемещались по полю.

https://www.youtube.com/watch?v=SHC0mkcRFeI" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, в мае жители Мелитопольского района Запорожской области 5 мая стали очевидцами смерча, редкого природного явления. Смерч не сильно "разгулялся" и бушевал только над полем, до самой дороги или до жилых домов он не добрался.

Ранее в селе Нерубайское, что под Одессой, местные жители засняли воронку, похожую на смерч. По словам специалистов, это всего лишь пыльный вихрь. Такая воронка иногда возникает в малооблачную погоду у поверхности земли при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами.

Синоптики говорят, что 11 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +29…+31 градус.