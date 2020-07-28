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28 июля 2020, вторник, 15:15 1942
Происшествия 2020-07-28T16:45:02+03:00
Українські Новини
Сильные дожди в Херсонской области затопили село

Сильные дожди в Херсонской области затопили село

Ольга Фандорина
Затопление, Непогода в Украине, Генический район, Херсонская облатсь
Затопленное село. Фото: Нацполиция
Затопленное село. Фото: Нацполиция

Сильные дожди в Геническом районе Херсонской области затопило село Сокологорное. Уровень воды на улицах достиг около 30 см. Об этом сообщили в Национальной полиции.

По словам замначальника полиции области Дениса Захарченко, вода пошла во дворы домовладений местных жителей и подтопила несколько десятков домов, в которых проживают более 150 человек.

Сейчас на месте дежурят сотрудники районного отдела полиции. На помощь полицейским выехали коллеги из соседних районов и бойцы роты полиции особого назначения.

"Правоохранители обеспечивают охрану публичного порядка, помогают работникам службы по чрезвычайным ситуациям в выкачивании воды, наблюдают за домовладениями для недопущения фактов мародерства, а также помогают пострадавшим перевозить вещи", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в ГосЧС Украины предупредили о грозах и подъеме уровня воды на части территории Украины.

В Ивано-Франковской области в пятницу, 24 июля, выпал сильный град, который устроил настоящий апокалипсис в курортном Яремче, которое недавно пострадало от сильных дождей в западном регионе страны.

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