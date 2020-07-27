На Закарпатье значительные осадки привели к подтоплению в отдельных населенных пунктах

В понедельник, 27 июля, около 13:00 в результате кратковременных ливней произошло резкое поднятие уровня воды в горных ручьях и реках. Из-за этого несколько населенных пунктов Закарпатской области подтоплены. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Так, сообщается, что в селе Скотоводческое Воловецкого района рекой Веча уничтожено 1 и повреждены 3 мостика, подтоплено одно домохозяйство. Также через излив воды затруднено транспортное сообщение с 36 домохозяйствами. Повреждено около 30 м берегоукрепления и около 20 м грунтовой дороги. Для оказания помощи местному населению в расчистке русла привлекались спасатели 11-й государственной пожарно-спасательной части пгт Воловец. В селе Верхний Студеный Межгорского района местный ручей разлился на автомобильную дорогу, подтоплены 3 домохозяйства. В селе Ростока наблюдается разлив местного ручья на центральной улице протяженностью около одного километра затруднено подъезд автомобилей к 10 домохозяйств. Помощь населению по расчистке русел ручьев оказывали представители государственного пожарно-спасательного поста села Пилипец. Последствия непогоды уточняются. Как сообщали Українські Новини, в Ивано-Франковской области в пятницу, 24 июля, выпал сильный град, который устроил настоящий апокалипсис в курортном Яремче. Ранее сообщалось о том, что за ночь в Бердянске выпала четырехмесячная норма осадков.