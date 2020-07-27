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27 июля 2020, понедельник, 21:48 342
Общество 2020-07-27T23:15:01+03:00
Українські Новини
На Закарпатье значительные осадки привели к подтоплению в отдельных населенных пунктах

На Закарпатье значительные осадки привели к подтоплению в отдельных населенных пунктах

Елена Новикова
Дожди, Непогода, Осадки, Подтопление, ГосЧС, Дожди на Закарпатье, Непогода в западных областях
Из-за сильных осадков подтоплены несколько населенных пунктов Закарпатской области. Фото: ГосЧС
Из-за сильных осадков подтоплены несколько населенных пунктов Закарпатской области. Фото: ГосЧС

В понедельник, 27 июля, около 13:00 в результате кратковременных ливней произошло резкое поднятие уровня воды в горных ручьях и реках. Из-за этого несколько населенных пунктов Закарпатской области подтоплены. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, сообщается, что в селе Скотоводческое Воловецкого района рекой Веча уничтожено 1 и повреждены 3 мостика, подтоплено одно домохозяйство. Также через излив воды затруднено транспортное сообщение с 36 домохозяйствами. Повреждено около 30 м берегоукрепления и около 20 м грунтовой дороги. Для оказания помощи местному населению в расчистке русла привлекались спасатели 11-й государственной пожарно-спасательной части пгт Воловец.

В селе Верхний Студеный Межгорского района местный ручей разлился на автомобильную дорогу, подтоплены 3 домохозяйства.

В селе Ростока наблюдается разлив местного ручья на центральной улице протяженностью около одного километра затруднено подъезд автомобилей к 10 домохозяйств.

Помощь населению по расчистке русел ручьев оказывали представители государственного пожарно-спасательного поста села Пилипец.

Последствия непогоды уточняются.

Как сообщали Українські Новини, в Ивано-Франковской области в пятницу, 24 июля, выпал сильный град, который устроил настоящий апокалипсис в курортном Яремче.

Ранее сообщалось о том, что за ночь в Бердянске выпала четырехмесячная норма осадков.

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