На Закарпатье значительные осадки привели к подтоплению в отдельных населенных пунктах

В понедельник, 27 июля, около 13:00 в результате кратковременных ливней произошло резкое поднятие уровня воды в горных ручьях и реках. Из-за этого несколько населенных пунктов Закарпатской области подтоплены. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, сообщается, что в селе Скотоводческое Воловецкого района рекой Веча уничтожено 1 и повреждены 3 мостика, подтоплено одно домохозяйство. Также через излив воды затруднено транспортное сообщение с 36 домохозяйствами. Повреждено около 30 м берегоукрепления и около 20 м грунтовой дороги. Для оказания помощи местному населению в расчистке русла привлекались спасатели 11-й государственной пожарно-спасательной части пгт Воловец.

В селе Верхний Студеный Межгорского района местный ручей разлился на автомобильную дорогу, подтоплены 3 домохозяйства.

В селе Ростока наблюдается разлив местного ручья на центральной улице протяженностью около одного километра затруднено подъезд автомобилей к 10 домохозяйств.

Помощь населению по расчистке русел ручьев оказывали представители государственного пожарно-спасательного поста села Пилипец.

Последствия непогоды уточняются.

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Ранее сообщалось о том, что за ночь в Бердянске выпала четырехмесячная норма осадков.