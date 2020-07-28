Полиция не знает, раздавал ли Кривош доллары заложникам перед тем, как сдаться

Министерство внутренних дел заявляет об отсутствии информации о раздаче подозреваемым в терроризме Максимом Кривошем денег заложникам перед тем как сдаться полиции в Луцке.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель внутренних дел Антон Геращенко.

"У меня нет такой информации", - сказал он.

Других деталей он не сообщил.

В полиции Волынской области заявили, что также не владеют такой информацией и порекомендовали обратится в СБУ.

По данным СМИ, перед тем как сдаться полиции Кривош раздавал заложникам доллары и попросил у всех прощения за случившееся.

Вместе с тем, в ходе его личного обыска, у него было изъято только 500 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Луцкий горрайонный суд Волынской области арестовал подозреваемого в захвате заложников в Луцке Максима Кривоша.

Как сообщали Українськi Новини, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. При себе он имел взрывчатку и оружие. Правоохранители ввели в области оперативный план "Заложник".

Максим Кривош, который захватил заложников, выдвинул требования ряду лиц, включая бывшего Президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, а также украинских олигархов.

Ранее террорист сообщил, что в автобусе среди пассажиров есть раненый, беременная женщина и ребенок.

Также он сперва освободил троих заложников и требовал выполнения своих требований и возмущен тем, что они пока не выполнены.

Кроме того, СБУ будет расследовать захват людей в автобусе в Луцке как терроризм.

Подозреваемый в захвате заложников в Луцке Максим Кривош отрицает, что у него были сообщники, и не жалеет о своем поступке.