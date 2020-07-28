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28 июля 2020, вторник, 19:09 984
Общество 2020-07-28T20:00:02+03:00
Українські Новини
Полиция не знает, раздавал ли Кривош доллары заложникам перед тем, как сдаться

Полиция не знает, раздавал ли Кривош доллары заложникам перед тем, как сдаться

Кира Молчанова
Полиция, Деньги, Заложники, Доллары, Луцк, захват заложников, захват заложников в Луцке, Максим Кривош
Максим Кривош. Фото: news.bigmir.net
Максим Кривош. Фото: news.bigmir.net

Министерство внутренних дел заявляет об отсутствии информации о раздаче подозреваемым в терроризме Максимом Кривошем денег заложникам перед тем как сдаться полиции в Луцке.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель внутренних дел Антон Геращенко.

"У меня нет такой информации", - сказал он.

Других деталей он не сообщил.

В полиции Волынской области заявили, что также не владеют такой информацией и порекомендовали обратится в СБУ.

По данным СМИ, перед тем как сдаться полиции Кривош раздавал заложникам доллары и попросил у всех прощения за случившееся.

Вместе с тем, в ходе его личного обыска, у него было изъято только 500 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Луцкий горрайонный суд Волынской области арестовал подозреваемого в захвате заложников в Луцке Максима Кривоша.

Как сообщали Українськi Новини, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. При себе он имел  взрывчатку и оружие. Правоохранители ввели в области оперативный план "Заложник".

Максим Кривош, который захватил заложников, выдвинул требования ряду лиц, включая бывшего Президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, а также украинских олигархов.

Ранее террорист сообщил, что в автобусе среди пассажиров есть раненый, беременная женщина и ребенок.

Также он сперва освободил троих заложников и требовал выполнения своих требований и возмущен тем, что они пока не выполнены.

Кроме того, СБУ будет расследовать захват людей в автобусе в Луцке как терроризм.

Подозреваемый в захвате заложников в Луцке Максим Кривош отрицает, что у него были сообщники, и не жалеет о своем поступке.

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