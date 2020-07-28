Поліція не знає, чи роздавав Кривош долари заручникам перед тим, як здатися

Міністерство внутрішніх справ заявляє про відсутність інформації про роздачу підозрюваних у тероризмі Максимом Кривошем грошей заручникам перед тим як здатися поліції в Луцьку.

Про це Українським Новинам повідомив заступник внутрішніх справ Антон Геращенко.

"У мене немає такої інформації", — сказав він.

Інших деталей він не повідомив.

У поліції Волинської області заявили, що також не мають такої інформації і порекомендували звернутися в СБУ.

За даними ЗМІ, перед тим як здатися поліції Кривош роздавав заручникам долари і попросив у всіх пробачення за те, що сталося.

Разом з тим, під час особистого обшуку у нього було вилучено лише 500 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Луцький міськрайонний суд Волинської області заарештував підозрюваного у захопленні заручників у Луцьку Максима Кривоша.

Як повідомляли Українські Новини, 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив автобус із заручниками. При собі він мав вибухівку і зброю. Правоохоронці ввели в області оперативний план "Заручник".

Максим Кривош, який захопив заручників, висунув вимоги низці осіб, включаючи колишнього Президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також українських олігархів.

Раніше терорист повідомив, що в автобусі серед пасажирів є поранений, вагітна жінка і дитина.

Крім того, СБУ розслідуватиме захоплення людей в автобусі в Луцьку як тероризм.

Підозрюваний у захопленні заручників у Луцьку Максим Кривош заперечує, що в нього були спільники, і не шкодує про свій вчинок.