Поліція не знає, чи роздавав Кривош долари заручникам перед тим, як здатися

Міністерство внутрішніх справ заявляє про відсутність інформації про роздачу підозрюваних у тероризмі Максимом Кривошем грошей заручникам перед тим як здатися поліції в Луцьку. Про це Українським Новинам повідомив заступник внутрішніх справ Антон Геращенко. "У мене немає такої інформації", — сказав він. Інших деталей він не повідомив. У поліції Волинської області заявили, що також не мають такої інформації і порекомендували звернутися в СБУ. За даними ЗМІ, перед тим як здатися поліції Кривош роздавав заручникам долари і попросив у всіх пробачення за те, що сталося. Разом з тим, під час особистого обшуку у нього було вилучено лише 500 гривень. Як повідомляли Українські Новини, Луцький міськрайонний суд Волинської області заарештував підозрюваного у захопленні заручників у Луцьку Максима Кривоша. Як повідомляли Українські Новини, 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив автобус із заручниками. При собі він мав вибухівку і зброю. Правоохоронці ввели в області оперативний план "Заручник". Максим Кривош, який захопив заручників, висунув вимоги низці осіб, включаючи колишнього Президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також українських олігархів. Раніше терорист повідомив, що в автобусі серед пасажирів є поранений, вагітна жінка і дитина. Крім того, СБУ розслідуватиме захоплення людей в автобусі в Луцьку як тероризм. Підозрюваний у захопленні заручників у Луцьку Максим Кривош заперечує, що в нього були спільники, і не шкодує про свій вчинок.