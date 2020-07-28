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28 липня 2020, вівторок, 19:09 10
Суспільство 2020-07-28T19:26:16+03:00
Українські Новини
Поліція не знає, чи роздавав Кривош долари заручникам перед тим, як здатися

Поліція не знає, чи роздавав Кривош долари заручникам перед тим, як здатися

Кира Молчанова
Заручники, МВС України, Поліція, Максим Кривош
Максим Кривош. Фото: news.bigmir.net
Максим Кривош. Фото: news.bigmir.net

Міністерство внутрішніх справ заявляє про відсутність інформації про роздачу підозрюваних у тероризмі Максимом Кривошем грошей заручникам перед тим як здатися поліції в Луцьку.

Про це Українським Новинам повідомив заступник внутрішніх справ Антон Геращенко.

"У мене немає такої інформації", — сказав він.

Інших деталей він не повідомив.

У поліції Волинської області заявили, що також не мають такої інформації і порекомендували звернутися в СБУ.

За даними ЗМІ, перед тим як здатися поліції Кривош роздавав заручникам долари і попросив у всіх пробачення за те, що сталося.

Разом з тим, під час особистого обшуку у нього було вилучено лише 500 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Луцький міськрайонний суд Волинської області заарештував підозрюваного у захопленні заручників у Луцьку Максима Кривоша.

Як повідомляли Українські Новини, 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив автобус із заручниками. При собі він мав вибухівку і зброю. Правоохоронці ввели в області оперативний план "Заручник".

Максим Кривош, який захопив заручників, висунув вимоги низці осіб, включаючи колишнього Президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також українських олігархів.

Раніше терорист повідомив, що в автобусі серед пасажирів є поранений, вагітна жінка і дитина.

Крім того, СБУ розслідуватиме захоплення людей в автобусі в Луцьку як тероризм.

Підозрюваний у захопленні заручників у Луцьку Максим Кривош заперечує, що в нього були спільники, і не шкодує про свій вчинок.

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