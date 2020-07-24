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24 июля 2020, пятница, 20:37 1491
Силовые структуры 2020-07-24T20:45:02+03:00
Українські Новини
Полиция усиливает контроль на дорогах из-за высокой смертности: карта самых опасных участков Украины

Полиция усиливает контроль на дорогах из-за высокой смертности: карта самых опасных участков Украины

Ольга Фандорина
ДТП, Дороги, Полицейские, Аварии, ДТП в Украине, Аварийные участки, Контроль на дорогах
Карта с участками дорог, где происходит больше всего ДТП . Фото: npu.gov.ru
Карта с участками дорог, где происходит больше всего ДТП . Фото: npu.gov.ru

Национальная полиция объявила об усилении контроля на автодорогах Украины. Операция "Безопасное шоссе" будет иметь профилактические цели и продлится до конца лета. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, сейчас в Украине существенно увеличился поток транспорта, поскольку люди едут на отдых. Соответственно, увеличилось и количество ДТП.

Фото: карта с участками дорог, где происходит больше всего ДТП (npu.gov.ru)Карта с участками дорог, где происходит больше всего ДТП . Фото: npu.gov.ru

Так, на протяжении июля этого года произошло более тысячи ДТП с пострадавшими: 1218 человек получили травмы, еще 168 граждан погибли.

"Только за четыре последних дня в Украине зафиксировано 216 ДТП с пострадавшими, где погиб 31 человек и 241 участник дорожного движения получил травмы. Эта статистика заставляет нас действовать решительнее", - заявил Клименко.

Глава Нацполиции анонсировал проведение в Украине профилактической отработки "Безопасное шоссе".

"Цель наших действий - повышение уровня безопасности участников дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий. Для безопасности каждого водителя, пассажира и пешехода на автодорогах государства несут службу почти 400 нарядов патрульной полиции", - добавил Клименко.

 В Одесской области ввели круглосуточный патруль после смертельных ДТП.

Так, вчера в Днепропетровской области перевернулся автобус: пострадали 15 человек, водитель убежал.

В Одесской области в масштабном ДТП погибли шесть человек, еще трое госпитализированы.  После чего на трассе Одесса-Рени в ДТП погибли еще двое человек. Кроме того, за весь период независимости Украины в ДТП погибли 174 тыс. человек, а пострадали - более миллиона. 

В Киевской области произошла ДТП с участием скорой помощи: пострадали 3 человека.

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