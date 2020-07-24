Поліція посилює контроль на дорогах через високу смертність: карта найнебезпечніших ділянок України

У той час, як суд заарештував водія, який у Київській області скоїв смертельну ДТП, Національна поліція оголосила про посилення контролю на автошляхах України. Операція "Безпечне шосе" буде мати профілактичні цілі і триватиме до кінця літа. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

За його словами, зараз в Україні істотно збільшився потік транспорту, оскільки люди їдуть на відпочинок. Відповідно, збільшилася і кількість ДТП.

Карта з ділянками доріг, де відбувається найбільше ДТП . Фото: npu.gov.ru

Так, протягом липня цього року сталося більше тисячі ДТП з потерпілими: 1218 осіб отримали травми, ще 168 громадян загинули.

"Тільки за чотири останні дні в Україні зафіксовано 216 ДТП з потерпілими, де загинула 31 людина і 241 учасник дорожнього руху отримав травми. Ця статистика змушує нас діяти рішучіше", - заявив Клименко.

Глава Нацполіції анонсував проведення в Україні профілактичного відпрацювання "Безпечне шосе".

"Мета наших дій - підвищення рівня безпеки учасників дорожнього руху та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Для безпеки кожного водія, пасажира і пішохода на автошляхах держави несуть службу майже 400 нарядів патрульної поліції", - додав Клименко.

В Одеській області ввели цілодобовий патруль після смертельних ДТП.

Так, вчора в Дніпропетровській області перекинувся автобус: постраждали 15 осіб, водій втік.

В Одеській області у масштабному ДТП загинули шість осіб, ще троє госпіталізовані. Після чого на трасі Одеса-Рені в ДТП загинули ще двоє людей. Крім того, за весь період незалежності України у ДТП загинули 174 тис. осіб, а постраждали - більше мільйона.

У Київській області сталася ДТП за участю швидкої допомоги: постраждали 3 людини.