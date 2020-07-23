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  • В Днепропетровской области перевернулся автобус: пострадали 15 человек, водитель убежал
23 июля 2020, четверг, 19:46 99
Происшествия 2020-07-23T20:15:02+03:00
Українські Новини
В Днепропетровской области перевернулся автобус: пострадали 15 человек, водитель убежал

В Днепропетровской области перевернулся автобус: пострадали 15 человек, водитель убежал

Ольга Фандорина
ДТП, ДТП в Днепропетровской области, ДТП с автобусом, ДТП с пострадавшими
ДТП. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion
ДТП. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

Череда ДТП в Украине продолжается, в Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса пострадали 15 человек. Водитель автобуса скрылся с места происшествия, его разыскивают. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы автодороги, слетело в кювет и перевернулось.

"Дорожная авария с участием микроавтобуса Газель Рута произошла сегодня, 23 июля, около 15:30 вблизи села Шульговка в Петриковском районе Днепропетровской области. Полицейские установили, что автобус двигался по маршруту Каменское - СТ Чайка. Предварительно, водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся", - сказано в сообщении.

На момент аварии в транспорте находилось около 20 пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия 12 пассажиров были доставлены в больницу. Теперь решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщали Українські Новини, в Одесской области в масштабном ДТП погибли шесть человек, еще трое госпитализированы.  После чего на трассе Одесса-Рени в ДТП погибли еще двое человек. Кроме того, за весь период независимости Украины в ДТП погибли 174 тыс. человек, а пострадали - более миллиона. 

В Киевской области произошла ДТП с участием скорой помощи: пострадали 3 человека.

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