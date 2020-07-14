Суд арестовал водителя, совершившего ДТП с 4 погибшими в Киевской области

Шевченковский районный суд Киева арестовал водителя, совершившего дорожно-транспортное происшествие (ДТП), повлекшее гибель 4 людей в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры, передают Українськi Новини.

"По ходатайству столичной прокуратуры Шевченковский районный суд арестовал на 2 месяца без права на залог водителя Mercedes-Benz, которого подозревают в совершении смертельного ДТП на Столичном шоссе", - сказано в нем.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz GL 250D, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по проезжей части Столичного шоссе протаранил Hyundai Tucson, в салоне которого находилась семья из 5 человек.

В результате столкновения водитель Hyundai и двое пассажиров (женщина и малолетний девочка) скончались на месте.

Еще двое мальчиков были госпитализированы.

Один из них умер в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу.

Состояние второго мальчика стабильно тяжелое.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса.

Прокурор в судебном заседании среди прочего отметил, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за ДТП с тяжелыми последствиями, за что отбывал наказание.

Также он 7 раз привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Как сообщали Українські Новини, 13 июля полиция начала расследовать ДТП, повлекшее гибель 4 людей в Киевской области.

Верховная Рада намерена усилить ответственность водителей за совершение в состоянии алкогольного опьянения ДТП со смертельным исходом до 12 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком от 7 до 10 лет.