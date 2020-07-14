подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 июля 2020, вторник, 14:52 502
Судебная власть 2020-07-14T14:55:00+03:00
Українські Новини
Суд арестовал водителя, совершившего ДТП с 4 погибшими в Киевской области

Суд арестовал водителя, совершившего ДТП с 4 погибшими в Киевской области

Елизавета Драбкина
ДТП, Вождение в нетрезвом состоянии, Пьяное вождение, ДТП в Киевской области
ДТП под Киевом. Фото: пресс-служба полиции Киева
ДТП под Киевом. Фото: пресс-служба полиции Киева

Шевченковский районный суд Киева арестовал водителя, совершившего дорожно-транспортное происшествие (ДТП), повлекшее гибель 4 людей в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры, передают Українськi Новини.

"По ходатайству столичной прокуратуры Шевченковский районный суд арестовал на 2 месяца без права на залог водителя Mercedes-Benz, которого подозревают в совершении смертельного ДТП на Столичном шоссе", - сказано в нем.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz GL 250D, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по проезжей части Столичного шоссе протаранил Hyundai Tucson, в салоне которого находилась семья из 5 человек.

В результате столкновения водитель Hyundai и двое пассажиров (женщина и малолетний девочка) скончались на месте.

Еще двое мальчиков были госпитализированы.

Один из них умер в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу.

Состояние второго мальчика стабильно тяжелое.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса.

Прокурор в судебном заседании среди прочего отметил, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за ДТП с тяжелыми последствиями, за что отбывал наказание.

Также он 7 раз привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Как сообщали Українські Новини, 13 июля полиция начала расследовать ДТП, повлекшее гибель 4 людей в Киевской области.

Верховная Рада намерена усилить ответственность водителей за совершение в состоянии алкогольного опьянения ДТП со смертельным исходом до 12 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком от 7 до 10 лет.

Больше новостей о: ДТП Вождение в нетрезвом состоянии Пьяное вождение ДТП в Киевской области

Рада планирует ужесточить наказание за вождение в ...
В полиции начали расследовать ДТП под Киевом, в ко...
В Украине хотят ввести пожизненное заключение за п...
Возле Конча-Заспы пьяный водитель под наркотиками ...
В Украине легализовали игорный бизнес
Одесская область снова не готова к смягчению карантина. Какие области соответствуют критериям ослаблений
Новости
Власть отказалась выполнять предвыборные обещания и должна уйти в отставку, - Бойко 14:59
Австрия ввела запрет на авиасообщение еще с 10 странами до конца июля 14:57
Карантин в Украине хотят продлить до середины августа 14:55
Суд арестовал водителя, совершившего ДТП с 4 погибшими в Киевской области 14:52
Минэнерго прогнозирует повышение цен на электричество для небытовых потребителей 14:43
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
Через три дня Венгрия запретит въезд из Украины 16:55
больше новостей
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен 17:15 Инфографика
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
больше новостей
Ливень в Харькове побил рекорд за всю историю метеонаблюдений
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok