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19 июля 2020, воскресенье, 10:08 814
Общество 2020-07-19T11:15:02+03:00
Українські Новини
В Одесской области ввели круглосуточный патруль после смертельных ДТП

В Одесской области ввели круглосуточный патруль после смертельных ДТП

Валерия Драгомирова
ДТП, Одесская область, Патрулирование, смертельное ДТП
Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция

После масштабного ДТП в Одесской области ввели круглосуточный патруль, правоохранители будут контролировать все аварийно-опасные участки дорог международного и регионального значения.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции в Одесской области. 

"Работники полиции будут уделять повышенное внимание соблюдению водителями, в том числе транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, правил дорожного движения. В частности выявлению нарушителей, которые допускают превышение скорости движения и создают ситуации, которые могут привести к аварий", - говорится в сообщении.

Также усилится контроль за поведением детей на улично-дорожной сети для предотвращения их травмирования.

Кроме указанных мероприятий полицейские будут проводить разъяснительную работу с участниками дорожного движения по недопущению нарушений ПДД.

Как сообщали Українські Новини, в Одесской области в масштабном ДТП погибли шесть человек, еще трое госпитализированы. После чего на трассе Одесса-Рени в ДТП погибли еще двое человек.

Кроме того, за весь период независимости Украины в ДТП погибли 174 тыс. человек, а пострадали - более миллиона. 

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