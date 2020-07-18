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18 июля 2020, суббота, 09:58 25
Силовые структуры 2020-07-18T10:01:42+03:00
Українські Новини
За весь период независимости Украины в ДТП погибли 174 тыс. человек, а пострадали - более миллиона

За весь период независимости Украины в ДТП погибли 174 тыс. человек, а пострадали - более миллиона

Анна Рудык
МВД, ДТП, смертельное ДТП, ДТП с пострадавшими
ДТП. Фото: pixabay.com
ДТП. Фото: pixabay.com

За весь период независимости Украины - 29 лет, в ДТП погибли 174095 человек и более 1264000 пострадали. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"В этом году перед запуском системы автоматической фиксации я попросил посчитать, сколько украинцев погибло за 29 лет независимости (в ДТП). Начиная с 1991 года и по март 2019 года, 174 095 человек погибли, а травмированы было 1264000", - сказал Геращенко.

Он уточнил, в частности, что только за 2019 полиция зафиксировала 116 000 фактов вождения в нетрезвом состоянии, из них 16 000 протоколов патрульной полиции были закрыты судами. Поэтому водители, которых касались эти протоколы не были наказаны за затянутые сроки рассмотрения дел в судах.

Как сообщали Українські Новини, за первое полугодие 2020 года в Украине произошло 57 929 дорожно-транспортных происшествий, из них 1209 - с летальным исходом. Это на 14,3% больше, чем в 2019 году.

Также Верховная Рада намерена усилить ответственность водителей за совершение в состоянии алкогольного опьянения ДТП со смертельным исходом до 12 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком от 7 до 10 лет.

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