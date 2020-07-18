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18 июля 2020, суббота, 09:27 510
Происшествия 2020-07-18T09:35:25+03:00
Українські Новини
В Одесской области в масштабном ДТП погибли шесть человек, еще трое госпитализированы

В Одесской области в масштабном ДТП погибли шесть человек, еще трое госпитализированы

Анна Рудык
ДТП, смертельное ДТП, ДТП в Одесской области, ДТП в Одессе
ДТП в Одесской области. Фото: ГосЧС
ДТП в Одесской области. Фото: ГосЧС

Сегодня утром, 18 июля, в Одесской области произошло масштабное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.

Так, сообщается, что информация о ДТП поступила в ГосЧС утром, в 07:46.

"18 июля в 7:46 в ГосЧС поступила информация, что вблизи с. Сафьяны Измаильского района произошло столкновение двух легковых автомобилей", - говорится в сообщении.

В результате столкновения погибли шесть человек, трое госпитализированы. Среди госпитализированных ребенок 2018 года рождения.

Также отмечается, что к деблокации погибших спасателям ГосЧС пришлось привлекать шесть человек личного состава и две единицы техники.

ДТП в Одесской области с шестью погибшими. Фото: ГосЧСДТП в Одесской области с шестью погибшими. Фото: ГосЧС

Как сообщали Українські Новини, за первое полугодие 2020 года в Украине произошло 57 929 дорожно-транспортных происшествий, из них 1209 - с летальным исходом. Это на 14,3% больше, чем в 2019 году.

Также Верховная Рада намерена усилить ответственность водителей за совершение в состоянии алкогольного опьянения ДТП со смертельным исходом до 12 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком от 7 до 10 лет.

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