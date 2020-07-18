В Киевской области произошла ДТП с участием скорой помощи: пострадали 3 человека

3 человека госпитализированы из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автомобиля скорой помощи в Киевской области. Об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Киевской области, передают Українськi Новини. "На варшавской трассе произошло ДТП с участием авто скорой медицинской помощи, патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения на месте происшествия", – сказано в нем. ДТП с участием скорой помощи. Фото: Facebook\/ Патрульная полиция Киевской области Согласно сообщению, около 17:00 патрульные получили вызов о ДТП с травмированными в городе Буча. Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили поврежденные автомобили Volkswagen Tiguan и Peugeot Boxer. ДТП в Киевской области. Фото: Facebook\/ Патрульная полиция Киевской области По предварительным данным, в результате столкновения 3 человека получили травмы и были госпитализированы в больницу. Детали ДТП будут выяснять следователи. Как сообщали Українськi Новини, за весь период независимости Украины – 29 лет, в ДТП погибли 174 095 человек и более 1 264 000 пострадали. В Одесской области произошла масштабная ДТП, в аварии погибли шесть человек, еще троих госпитализировали.