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18 июля 2020, суббота, 23:55 27
Происшествия 2020-07-18T23:55:01+03:00
Українські Новини
В Киевской области произошла ДТП с участием скорой помощи: пострадали 3 человека

В Киевской области произошла ДТП с участием скорой помощи: пострадали 3 человека

Ирина Николенко
ДТП, Киевская область, Скорая помощь, пострадавшие в ДТП, Патрульная полиция
ДТП под Киевом. Фото: Facebook/ Патрульная полиция Киевской области
ДТП под Киевом. Фото: Facebook/ Патрульная полиция Киевской области

3 человека госпитализированы из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автомобиля скорой помощи в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Киевской области, передают Українськi Новини.

"На варшавской трассе произошло ДТП с участием авто скорой медицинской помощи, патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения на месте происшествия", – сказано в нем.

ДТП с участием скорой помощи. Фото: Facebook/ Патрульная полиция Киевской областиДТП с участием скорой помощи. Фото: Facebook/ Патрульная полиция Киевской области

Согласно сообщению, около 17:00 патрульные получили вызов о ДТП с травмированными в городе Буча.

Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили поврежденные автомобили Volkswagen Tiguan и Peugeot Boxer.

ДТП в Киевской области. Фото: Facebook/ Патрульная полиция Киевской областиДТП в Киевской области. Фото: Facebook/ Патрульная полиция Киевской области

По предварительным данным, в результате столкновения 3 человека получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Детали ДТП будут выяснять следователи.

Как сообщали Українськi Новини, за весь период независимости Украины – 29 лет, в ДТП погибли 174 095 человек и более 1 264 000 пострадали.

В Одесской области произошла масштабная ДТП, в аварии погибли шесть человек, еще троих госпитализировали.

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