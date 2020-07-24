Землетрясение магнитудой в 2 бала зафиксировали в Черновицкой области

В Черновицкой области вечером 23 июля произошло землетрясение - это уже второе землетрясение за месяц в области, первое было магнитудой 2,4. Магнитуда вчерашнего землетрясения составила всего 2,0.

Об этом говорится в сообщении Главного центра специального контроля.

В центре спецконтроля сообщили, что источник землетрясения находился в районе селе Белоусовка Сокирянского района на глубине 3 км и не нес никакой угрозы. По расчетам интенсивность колебаний была ниже предела чувствительности людей.

Как сообщали Українськi Новини, на Пасху, 19 апреля, на Закарпатье зафиксировали сразу два землетрясения. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 5 километров.

До этого на турецко-иранской границе произошло землетрясение магнитудой 5,7. Погибли 9 человек.

Ранее в ночь на 31 января, волны от землетрясения в Румынии затронули Одессу. Толчки ощущались слабо, но их почувствовали люди и домашние любимцы.

Также и после того, как жители Прикарпатья ощутили утром 1 июня подземные толчки, в Ивано-Франковской области зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 3,2 балла.