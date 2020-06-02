В Украине – второе за сутки землетрясение

После того, как жители Прикарпатья ощутили утром 1 июня подземные толчки, в Ивано-Франковской области зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 3,2 балла.

Об этом сообщат пресс-служба Главного центра специального контроля.

1 июня Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение ... магнитудой 3,2 балла по шкале Рихтера. Источник землетрясения находился в районе. Долина, Ивано-Франковской области на глубине 2 км", — говорится в сообщении.

В центре специального контроля успокоили, что землетрясение ощущалось только отдельными людьми, особенно на верхних этажах зданий. Угрозы для населения оно не несет.

Как сообщали Українськi Новини, на Пасху, 19 апреля, на Закарпатье зафиксировали сразу два землетрясения. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 5 километров.

До этого на турецко-иранской границе произошло землетрясение магнитудой 5,7. Погибли 9 человек.

Ранее в ночь на 31 января, волны от землетрясения в Румынии затронули Одессу. Толчки ощущались слабо, но их почувствовали люди и домашние любимцы.