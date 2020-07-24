Землетрус магнітудою в 2 бала зафіксували в Чернівецькій області

У той час, як у Чернівецькій області в червні стався землетрус, учора ввечері 23 липня стався вже другий землетрус з магнітудою всього 2,0.

Про це йдеться в повідомленні Головного центру спеціального контролю.

У центрі спецконтролю повідомили, що джерело землетрусу знаходилося в районі села Білоусівка Сокирянського району на глибині 3 км і не несло ніякої загрози. За розрахунками інтенсивність коливань була нижче межі чутливості людей.

Як повідомляли Українські Новини, на Великдень, 19 квітня, на Закарпатті зафіксували одразу два землетруси. Епіцентр підземних поштовхів знаходився на глибині 5 кілометрів.

До цього в Японії стався землетрус магнітудою 5,7. Загинули 9 осіб.

Раніше в ніч на 31 січня, хвилі від землетрусу в Румунії торкнулися Одеси. Поштовхи відчувалися слабо, але їх відчули люди і домашні улюбленці.

Також і після того, як мешканці Прикарпаття відчули вранці 1 червня підземні поштовхи в Івано-Франківській області зафіксували ще один землетрус магнітудою 3,2 бала.