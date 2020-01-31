В Одессу дошло румынское землетрясение: рыбки сходили с ума, а коты спали спокойно

В ночь на пятницу, 31 января, волны от землетрясения в Румынии затронули Одессу.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Подземные толчки были зафиксированы около 3:30. Больше всего "досталось" жителям Белгород-Днестровского района: там уровень толчков был около 4 баллов.

Происшествие уже прокомментировали местные жители в соцсетях. При этом одни сообщили, что почувствовали толчки даже на 9-м этаже, а другие заявили, что ничего не ощутили, хотя живут на первом. В целом, по словам людей, "трясло" город около 15 секунд. Толчки были средней силы. При этом не все животные беспокоились во время землетрясения: по данным местных жителей, рыбки в аквариумах "метались как бешеные", а вот коты спасли спокойно.

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Некоторые сообщали, что они так крепко спали, что даже ничего не почувствовали.

Коментарии на Facebook. Часть 2

В ГСЧС подчеркнули, что обращений от жителей в связи с прошедшим землетрясением не было. По данным соцсетей, самое большее, что произошло во время землетрясения - открывались дверцы шкафов.

Землетрясение прошло в Румынии в уезде Вранча. Его магнитуда - 5,1 баллов. Оно произошло на глубине 140 километров. Сейсмическая активность была зафиксирована в 3:26. Данных о разрушениях и пострадавших в результате подземных толчков нет.

Землетрясение ощущалось в радиусе 250 километров. Помимо Украины, землетрясение ощущали жители соседних Болгарии и Молдовы.

Уезд Вранча – сейсмоактивная зона, которая расположена на стыке Южных Карпат (Румыния), Восточных Карпат (Украина). Максимальная магнитуда на этом участке достигает 8,3 балла.

Как сообщали Українські Новини, 24 января по Закарпатью прокатилось землетрясение, а жители слышали подземные толчки.