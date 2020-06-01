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01 июня 2020, понедельник, 13:55 29
Общество 2020-06-01T15:00:03+03:00
Українські Новини
В Долине на Прикарпатье произошло землетрясение

В Долине на Прикарпатье произошло землетрясение

Кира Молчанова
Землетрясение, Прикарпатье, Ивано-Франковская область, Долина
Костел Рождества. Долина. Ивано-Франковская область. Фото: Википедия.
Костел Рождества. Долина. Ивано-Франковская область. Фото: Википедия.

Пока в Карпатах царит нетипичная для лета погода, в Ивано-Франковской области в районе города Долина на глубине примерно 2 ким произошло землетрясение мощностью 3,2 по шкале Рихтера.

Об этом заявили в пресс-службе Главного центра специального контроля.

"Землетрясение может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах и не несет угрозы для населения", - говорится в сообщении.

Происшествие случилось примерно в 7 утра 1 июня.

Местные жители рассказывают, что в окнах их домов и в сервантах задрожали стекла. Подземные толчки напугали жителей Долины, Яворова и Болехова.

Как сообщали Українськi Новини, на Пасху, 19 апреля, на Закарпатье зафиксировали сразу два землетрясения. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 5 километров.

До этого на турецко-иранской границе произошло землетрясение магнитудой 5,7. Погибли 9 человек.

Ранее в ночь на 31 января, волны от землетрясения в Румынии затронули Одессу. Толчки ощущались слабо, но их почувствовали люди и домашние любимцы.

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