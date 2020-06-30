В Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,4

В понедельник, 29 июня, в Черновицкой области,в которой недавно произошли масштабные затопления, произошло землетрясение силой 2,4 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщила пресс-служба Главного центра специального контроля.

Сейсмологам удалось зафиксировать подземные толчки в районе города Новоднестровск, Сокирянского района в 11:41 на глубине 5 км. Землетрясение было силой в 2,4 балла по шкале Рихтера. Как отмечают в центре, подземные толчки не представляли угрозы для населения, а интенсивность колебаний была ниже предела чувствительности людей.

Ранее в Черновицкой области паводки подтопили дома.

Как сообщали Українськi Новини, на Пасху, 19 апреля, на Закарпатье зафиксировали сразу два землетрясения. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 5 километров.

До этого на турецко-иранской границе произошло землетрясение магнитудой 5,7. Погибли 9 человек.

Ранее в ночь на 31 января, волны от землетрясения в Румынии затронули Одессу. Толчки ощущались слабо, но их почувствовали люди и домашние любимцы.