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23 февраля 2020, воскресенье, 23:53 10
Происшествия 2020-02-23T23:55:52+02:00
Українські Новини
На турецко-иранской границе произошло землетрясение, есть погибшие

На турецко-иранской границе произошло землетрясение, есть погибшие

Валерия Драгомирова
погибшие, Иран, Турция, Землетрясение
Землетрясение. Фото: Twitter/@aa_russian
Землетрясение. Фото: Twitter/@aa_russian

На турецко-иранской границе в воскресенье, 23 февраля, произошло землетрясение магнитудой 5,7. Погибли 9 человек. Об этом сообщает DW со ссылкой на Anadolu.

В результате землетрясения погибли девять человек, среди них - трое детей. Кроме того, в Турции пострадали 37 человек, восемь из них находятся в критическом состоянии. В Иране при этом травмировались 25 человек.

Эпицентр землетрясения находился вблизи иранской деревни Хабаш-е Оля. Он расположен в 10 километрах от границы с Турцией. В результате землетрясения в обеих странах разрушены дома, поиски пострадавших продолжаются.

Как сообщали Українські Новини, в январе в Турции произошло мощное землетрясение. Погиб по меньшей мере 21 человек и более 1000 пострадали.

Эпицентром землетрясения магнитудой 6,8 стал поселок Сивридже в провинции Элязыг на глубине 6,7 км. В результате землетрясения рухнули десятки домов, а их жители вынуждены искать спасения на улице.

18 февраля в Турции произошло два землетрясения за сутки магнитудой 4,2 и 5,2.

Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.

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