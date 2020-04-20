На Закарпатье возле Ужгорода произошли два землетрясения на Пасху

На Пасху, 19 апреля, на Закарпатье зафиксировали сразу два землетрясения. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 5 километров. Они были несильными, но некоторые люди могли их почувствовать. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Источники землетрясений находились в районе Ужгорода Закарпатской области на глубине 5 км. Толчки могли ощутить некоторые люди.

Первое землетрясение произошло в 08:45, его магнитуда составила 3,1 балла по шкале Рихтера. Второе - в 10:25. Оно было слабее - 1,5 балла.

Землетрясения на Закарпатье. Фото: скриншот gcsk.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, недавно на турецко-иранской границе в воскресенье, 23 февраля, произошло землетрясение магнитудой 5,7. Погибли 9 человек.

В январе в Турции произошло мощное землетрясение. Погиб по меньшей мере 21 человек и более 1000 пострадали.