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20 апреля 2020, понедельник, 08:03 2313
Происшествия 2020-04-20T08:03:14+03:00
Українські Новини
На Закарпатье возле Ужгорода произошли два землетрясения на Пасху

На Закарпатье возле Ужгорода произошли два землетрясения на Пасху

Ольга Фандорина
Землетрясение, Закарпатье, подземные толчки, Землетрясения на Закарпатье
Землетрясения на Закарпатье. Фото: скриншот gcsk.gov.ua
Землетрясения на Закарпатье. Фото: скриншот gcsk.gov.ua

На Пасху, 19 апреля, на Закарпатье зафиксировали сразу два землетрясения. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 5 километров. Они были несильными, но некоторые люди могли их почувствовать. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Источники землетрясений находились в районе Ужгорода Закарпатской области на глубине 5 км. Толчки могли ощутить некоторые люди.

Первое землетрясение произошло в 08:45, его магнитуда составила 3,1 балла по шкале Рихтера. Второе - в 10:25. Оно было слабее - 1,5 балла.

Землетрясения на Закарпатье. Фото: скриншот gcsk.gov.uaЗемлетрясения на Закарпатье. Фото: скриншот gcsk.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, недавно на турецко-иранской границе в воскресенье, 23 февраля, произошло землетрясение магнитудой 5,7. Погибли 9 человек.

В январе в Турции произошло мощное землетрясение. Погиб по меньшей мере 21 человек и более 1000 пострадали.

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