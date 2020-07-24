В Украине запустили тендер по уборке танкера "Делфи": срок подачи заявок до конца лета

Администрация морских портов Украины (АМПУ) объявила тендер на удаление танкера "Делфи" с акватории Одесского морского порта с ожидаемой стоимостью 24,682 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини. Судно должно быть перемещено к морпорту "Черноморск". Конечный срок подачи предложений - 28 августа. Аукцион запланирован на 5 октября. Согласно условиям, срок исполнения работ - до конца года. Как сообщали Українські Новини, морскую воду возле потерпевшего крушение танкера Delfi проверяют каждый день, и ранее не обнаружили там нефтепродуктов. Ранее вблизи затонувшего танкера "Delfi" возле одесского пляжа "Дельфин" зафиксировано загрязнение нефтепродуктами. Их максимально допустимая концентрация превышена в пять раз. Также сообщалось, что танкер "Делфи" начнут поднимать после работ по снижению его веса: вода вокруг снова загрязняется. В Одессе закрывали пляж "Дельфин" из-за разлива нефти из затонувшего еще в ноябре 2019 года танкера "Делфи".