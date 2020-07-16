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  • Возле танкераи "Делфи" концентрация нефтепродуктов в 5 раз выше нормы: виноваты порывы ветра
16 июля 2020, четверг, 20:11 112
Происшествия 2020-07-16T20:30:02+03:00
Українські Новини
Возле танкераи "Делфи" концентрация нефтепродуктов в 5 раз выше нормы: виноваты порывы ветра

Возле танкераи "Делфи" концентрация нефтепродуктов в 5 раз выше нормы: виноваты порывы ветра

Ольга Фандорина
Одесса, Танкер, Разлив нефти, Нефтепродукты, Крушение корабля, Танкер Делфи
Танкер. Фото: facebook.com/deiukr
Танкер. Фото: facebook.com/deiukr

Вблизи затонувшего танкера "Delfi" возле одесского пляжа "Дельфин" зафиксировано загрязнение нефтепродуктами. Их максимально  допустимая концентрация превышена в пять раз. Об этом написал в Facebook глава Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Андрей Малеваный.

По словам чиновника, вчера работники Госэкоинспекции взяли пробы в воде вблизи затонувшего судна и обнаружили содержание нефтепродуктов на уровне 0,25 мг/дм3 - при норме 0,05 мг/дм3.

Также на момент осмотра инспекторы зафиксировали на поверхности воды пленку серебристого цвета, визуально напоминающую нефтепродукты и имеющую характерный запах. Общая площадь загрязнения составляет сейчас 70 квадратных метров.

Предварительная причина утечки нефтепродуктов - мощные порывы ветра, которые ослабили боновые крепления.

Чтобы загрязнения не распространялось дальше в море, инспекторы обработали поверхность воды 100 литрами сорбента, а также закрепили и зафиксировали боновое ограждение.

Как сообщали Українські Новини, морскую воду возле потерпевшего крушение танкера Delfi проверяют каждый день, и ранее не обнаружили там нефтепродуктов.

в Одессе закрывали пляж "Дельфин" из-за разлива нефти из затонувшего еще в ноябре 2019 года танкера "Делфи".

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