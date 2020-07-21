Танкер "Делфи" начнут поднимать после работ по снижению его веса: вода вокруг снова загрязняется

Государственная экологическая инспекция прогнозирует возобновление работы по поднятию затонувшего танкера "Делфи" после водолазных работ по снижению его веса.

Об этом Українським Новинам сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

"Первые две попытки эвакуировать затонувший в Одессе танкер Delfi были безуспешными. Он слишком тяжелый: треснул понтон, порвался кормовой трос. Водолазы должны облегчить Delfi: откачать кормовой отсек и носовой трюм, получить треснувший понтон и заменить его", - сказал он.

Малеваный отметил, что поднятие танкера - это сложный и трудоемкий процесс, в котором много малоизвестных составляющих.

Он заявил, что невозможно предсказать вес танкера и насколько сильно он держится за волной, так как это выясняется опытным путем.

А тем временем Государственная экологическая инспекция отмечает незначительный уровень загрязнения нефтепродуктами воды в районе подтопленного танкера "Делфи".

Об этом Українським Новинам сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Мальованый.

"По результатам исследований выявлено незначительное превышение нормируемых значений предельно допустимых концентраций по содержанию в воде нефтепродуктов - 0,07 при норме 0,05 мг/дм³", - сказал он.

Образцы морской воды для соответствующего исследования были отобраны и направлены в отдел инструментально-лабораторного контроля Госэкоинспекции 20 июля.

Малеваный отметил, что инспекция в Одесской области ежедневно осуществляет обследование акватории в районе подтопленного танкера.

Ранее Українські Новини сообщали, в ноябре 2019 года под Одессой потерпел бедствие танкер "Делфи", его сорвало с якоря и отнесло в море.

Около затонувшего танкера "Делфи" возле одесского пляжа "Дельфин" зафиксировали загрязнение нефтепродуктами. Их максимально допустимая концентрация превышена в пять раз.