В Одессе закрывают пляж, возле которого вытекает нефть из затонувшего танкера "Делфи"

В Одессе, куда накануне длинных выходных поехали множество украинцев, закрыли пляж "Дельфин" из-за затонувшего еще в ноябре 2019 года танкера "Делфи". Об этом сообщается на сайте Одесского городского совета. Там объяснили, что из танкера все еще продолжает вытекать нефть. Из-за этого вода вокруг него есть загрязнена. Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) решила закрыть пляж "Дельфин" и ограничить к нему доступ. Когда его откроют - неизвестно. Запрет пока не имеет конечной даты. Как сообщали Українські Новини, танкер Delfi попробуют поднять со дна пляжа "Дельфин" с помощью специальных воздушных баллонов. Значительную часть судна затопило водой и наполнило песком. Поэтому мощностей буксиров не хватит для того, чтобы снять с места танкер. Однако позже стало известно, что из затонувшего танкера "Делфи произошел разлив топлива. Людей предупредили об опасности с этом связанной. На месте происшествия отдыхающим объясняли, что купаться в море запрещено.