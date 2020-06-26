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26 июня 2020, пятница, 19:37 191
Общество 2020-06-26T19:38:07+03:00
Українські Новини
В Одессе закрывают пляж, возле которого вытекает нефть из затонувшего танкера "Делфи"

В Одессе закрывают пляж, возле которого вытекает нефть из затонувшего танкера "Делфи"

Кира Молчанова
Одесса, Пляж, Закрытие, Танкер Делфи
Затонувший танкер
Затонувший танкер "Делфи" в Одессе

В Одессе, куда накануне длинных выходных поехали множество украинцев, закрыли пляж "Дельфин" из-за затонувшего еще в ноябре 2019 года танкера "Делфи".

Об этом сообщается на сайте Одесского городского совета.

Там объяснили, что из танкера все еще продолжает вытекать нефть. Из-за этого вода вокруг него есть загрязнена.

Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) решила закрыть пляж "Дельфин" и ограничить к нему доступ. Когда его откроют - неизвестно. Запрет пока не имеет конечной даты.

Как сообщали Українські Новини, танкер Delfi попробуют поднять со дна пляжа "Дельфин" с помощью специальных воздушных баллонов. Значительную часть судна затопило водой и наполнило песком. Поэтому мощностей буксиров не хватит для того, чтобы снять с места танкер.

Однако позже стало известно, что из затонувшего танкера "Делфи произошел разлив топлива. Людей предупредили об опасности с этом связанной. На месте происшествия отдыхающим объясняли, что купаться в море запрещено.

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