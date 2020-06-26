В Одессе закрывают пляж, возле которого вытекает нефть из затонувшего танкера "Делфи"

Об этом сообщается на сайте Одесского городского совета.

Там объяснили, что из танкера все еще продолжает вытекать нефть. Из-за этого вода вокруг него есть загрязнена.

Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) решила закрыть пляж "Дельфин" и ограничить к нему доступ. Когда его откроют - неизвестно. Запрет пока не имеет конечной даты.

Как сообщали Українські Новини, танкер Delfi попробуют поднять со дна пляжа "Дельфин" с помощью специальных воздушных баллонов. Значительную часть судна затопило водой и наполнило песком. Поэтому мощностей буксиров не хватит для того, чтобы снять с места танкер.

Однако позже стало известно, что из затонувшего танкера "Делфи произошел разлив топлива. Людей предупредили об опасности с этом связанной. На месте происшествия отдыхающим объясняли, что купаться в море запрещено.