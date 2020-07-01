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01 июля 2020, среда, 12:50 414
Общество 2020-07-01T13:30:35+03:00
Українські Новини
В Одессе возле танкера Delfi не нашли нефтепродуктов

В Одессе возле танкера Delfi не нашли нефтепродуктов

Кира Молчанова
Одесса, Пляж, DELFI, Танкер Делфи
Танкер Delfi
Танкер Delfi

Морскую воду возле потерпевшего крушение танкера Delfi проверяют каждый день, и не обнаружили там нефтепродуктов.

Об этом заявил пресс-секретарь Одесской ОГА Денис Соколов в эфире "Громадського радіо".

"Что касается Delfi, Госэкослужба ежедневно принимает заборы воды вблизи затонувшего танкера. Сейчас вода там абсолютно чистая, то есть нет никаких нефтепродуктов", — заявил он.

По словам Соколова, власти города пытаются мотивировать владельца судна, чтобы он убрал затонувший танкер.

Вид на танкер Вид на танкер "Делфи"

Вода на пляже Вода на пляже "Дельфин"

Как сообщали Українські Новини, в Одессе закрывали пляж "Дельфин" из-за разлива нефти из затонувшего еще в ноябре 2019 года танкера "Делфи".

При этом Госпродпотребслужба Одессы рассказала, что вода в Черном море в районе Одессы зацвела и позеленела из-за жары и водорослей.

5 пляжей в Одессе не соответствуют санитарным нормам.

До этого 8 коммунальных пляжей в Одессе работали в штатном режиме.

Персонал, работающий на коммунальных пляжах Одессы, обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию в 2 метра.

В МОЗ уточнили, что маску на пляже носить не надо, но соблюдать дистанцию в 1,5 метра необходимо.

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