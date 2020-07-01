В Одессе возле танкера Delfi не нашли нефтепродуктов

Морскую воду возле потерпевшего крушение танкера Delfi проверяют каждый день, и не обнаружили там нефтепродуктов.

Об этом заявил пресс-секретарь Одесской ОГА Денис Соколов в эфире "Громадського радіо".

"Что касается Delfi, Госэкослужба ежедневно принимает заборы воды вблизи затонувшего танкера. Сейчас вода там абсолютно чистая, то есть нет никаких нефтепродуктов", — заявил он.

По словам Соколова, власти города пытаются мотивировать владельца судна, чтобы он убрал затонувший танкер.

Вид на танкер "Делфи"

Вода на пляже "Дельфин"

Как сообщали Українські Новини, в Одессе закрывали пляж "Дельфин" из-за разлива нефти из затонувшего еще в ноябре 2019 года танкера "Делфи".

При этом Госпродпотребслужба Одессы рассказала, что вода в Черном море в районе Одессы зацвела и позеленела из-за жары и водорослей.

5 пляжей в Одессе не соответствуют санитарным нормам.

До этого 8 коммунальных пляжей в Одессе работали в штатном режиме.

Персонал, работающий на коммунальных пляжах Одессы, обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию в 2 метра.

В МОЗ уточнили, что маску на пляже носить не надо, но соблюдать дистанцию в 1,5 метра необходимо.