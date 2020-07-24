Рубль перед выходными немного "просел". Курс российской нацвалюты на 24 июля

В пятницу, 24 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 23 июля, не изменился и составляет 3,41 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля в пятницу снизился по сравнению с четвергом на 4 копейки и составляет 3,95 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменных пунктах киевских банках по состоянию на 24 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,41 3,95 Максимальный 3,85 4,10 Минимальный 2,32 3,85

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 23 июля на 9,17 коп. до 28,0050 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,67 коп. до 27,6953 UAH/USD.

Ранее НБУ улучшил прогноз роста инфляции с 6% до 4,7% в 2020.

Также гривна на межбанке немного укрепилась после многодневного падения.

А аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

Тем временем НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24-26 июля, на 9,81 коп. до 27,8779 UAH/USD.