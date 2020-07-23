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23 июля 2020, четверг, 14:33 32
Финансы 2020-07-23T15:00:02+03:00
Українські Новини
НБУ улучшил прогноз роста инфляции с 6% до 4,7% в 2020

НБУ улучшил прогноз роста инфляции с 6% до 4,7% в 2020

Елена Новикова
НБУ, Инфляция, инфляция в Украине, прогноз инфляции
Прогноз инфляции в Украине в 2020
Прогноз инфляции в Украине в 2020

Национальный банк улучшил прогноз роста инфляции с 6% до 4,7% в 2020 году, в то время, как прогноз падения ВВП ухудшился с 5% до 6% в 2020.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Инфляция умеренно будет расти и дальше, и в этом году вернется в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п. Во втором полугодии 2020 инфляция несколько ускорится (до 4,7% на конец года) под влиянием ряда факторов как внешнего, так и внутреннего происхождения", - говорится в нем.

Во-первых, это будет определяться мягкой монетарной и фискальной политикой, которая ослабит негативные эффекты COVID-19 и поддержит потребительский спрос и деловую активность.

Во-вторых, на ценах отразится подорожание энергоносителей, а также более низкий урожай фруктов.

В течение 2021 и 2022 годов инфляция продолжит находиться в пределах целевого диапазона (5,5 и 5% соответственно).

Как сообщали Українські Новини, Всемирный банк спрогнозировал инфляцию и ВВП в Украине в 2020.

Всемирный банк также прогнозирует падение ВВП Украины на 3,5% при инфляции 8,9% в 2020 году.

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