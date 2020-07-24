Доллар после стремительного роста начал падать. Курс валют на 24 июля

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 23 июля на 9,17 коп. до 28,0050 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,67 коп. до 27,6953 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 4,04 коп. до 31,7403 UAH/EUR, курс продажи понизился на 4,52 коп. до 32,3941 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,6953 28,0050 31,7403 32,3941 3,41 3,95 Максимальный 27,8500 28,2000 32,1000 32,9000 3,85 4,10 Минимальный 27,4500 27,9000 31,2000 32,1500 2,32 3,85

Как сообщали Українські Новини, НБУ улучшил прогноз роста инфляции с 6% до 4,7% в 2020.

Также гривна на межбанке немного укрепилась после многодневного падения.

А аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

Тем временем НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24-26 июля, на 9,81 коп. до 27,8779 UAH/USD.