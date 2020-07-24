подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 июля 2020, пятница, 10:46 102
Экономика 2020-07-24T11:00:01+03:00
Українські Новини
Доллар после стремительного роста начал падать. Курс валют на 24 июля

Доллар после стремительного роста начал падать. Курс валют на 24 июля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Доллар
Доллар

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 23 июля на 9,17 коп. до 28,0050 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,67 коп. до 27,6953 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 4,04 коп. до 31,7403 UAH/EUR, курс продажи понизился на 4,52 коп. до 32,3941 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,6953 28,0050 31,7403 32,3941 3,41 3,95
Максимальный 27,8500 28,2000 32,1000 32,9000 3,85 4,10
Минимальный 27,4500 27,9000 31,2000 32,1500 2,32 3,85

Как сообщали Українські Новини, НБУ улучшил прогноз роста инфляции с 6% до 4,7% в 2020.

Также гривна на межбанке немного укрепилась после многодневного падения.

А аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

Тем временем НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24-26 июля, на 9,81 коп. до 27,8779 UAH/USD.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют курс доллара Курс евро

Стоит ли покупать доллары. Аналитики дали прогноз ...
Доллар и евро снова взлетели в цене. Курс валют на...
Евро взлетел почти на 40 копеек, а доллар - на 23....
Доллар взлетел на 16 копеек, а евро - почти на 23....
Киевского бизнесмена Плекана убили на глазах у сына, — СМИ
Заболеваемость коронавирусом снова приближается к тысяче новых случаев в сутки
Новости
ОП-ЗЖ требует наказать радикалов, которые напали на депутата Волошина 10:59
В законе об игорном бизнесе внесли поправку и разрешили размещать казино в менее престижных отелях 10:57
Эксперт предостерег Президента от силовой атаки на Кличко 10:53 Видео
Доллар после стремительного роста начал падать. Курс валют на 24 июля 10:46
ВНО-2020: установлен пороговый балл по украинскому языку и литературе 10:38
больше новостей
Стоит ли покупать доллары. Аналитики дали прогноз относительно курса гривны до конца года 06:00
"Нефтегаз" повысил цену на газ для населения 17:28
Активист Кучапин найден мертвым в квартире в Киеве 13:24
Зеленский поехал показывать президенту Швейцарии "большое строительство" 19:11
ВНО по истории не сдали больше абитуриентов, чем по украинскому языку 17:25
больше новостей
Активист Кучапин найден мертвым в квартире в Киеве 13:24
Доллар приблизился к отметке в 28 гривен: официальный курс валют на три дня 05:00
ВНО по истории не сдали больше абитуриентов, чем по украинскому языку 17:25
Картофель продают дешевле, чем в прошлом году: как изменились цены на рынках 06:45
В июне Холодницкий получил в 6,7 раз больше зарплаты, чем в мае 06:30 Документ
больше новостей
Украина разместила еврооблигации на $2 млрд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok