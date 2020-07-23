Рубль немного просел в четверг. Курс российской нацвалюты на 23 июля

В четверг, 23 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 22 июля, понизился на 3 копейки и составляет 3,41 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в четверг повысился по сравнению со средой на 2 копейки и составляет 3,99 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменных пунктах киевских банках по состоянию на 23 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,41 3,99 Максимальный 3,83 5,00 Минимальный 2,32 3,87

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 22 июля на 9,27 коп. до 28,0916 UAH/USD, курс покупки – повысился на 10,26 коп. до 27,7456 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июля, на 11,51 коп. до 27,7798 UAH/USD,

Также на межбанковском валютном рынке курс гривны после снижения во вторник на 9 коп. в среду снизился на 10 коп. до 27,80 UAH/USD.

В то же время, аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.