Доллар приблизился к отметке в 28 гривен: официальный курс валют на три дня

После того, как в предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июля, на 11,51 коп. до 27,7798 UAH/USD, регулятор понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24-26 июля, на 9,81 коп. до 27,8779 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 35,4035 1 доллар США 27,8779 1 швейцарский франк 30,0473 10 иен 2,6026 10 российских рублей 3,9059 1 евро 32,2366

Как сообщали Українськi Новини, гривна на межбанке немного укрепилась после многодневного падения.

Также НБУ улучшил прогноз роста инфляции с 6% до 4,7% в 2020.

Тем временем, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 22 июля на 9,27 коп. до 28,0916 UAH/USD, курс покупки – повысился на 10,26 коп. до 27,7456 UAH/USD.