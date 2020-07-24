подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Доллар приблизился к отметке в 28 гривен: официальный курс валют на три дня
24 июля 2020, пятница, 05:00 28
Экономика 2020-07-24T05:30:02+03:00
Українські Новини
Доллар приблизился к отметке в 28 гривен: официальный курс валют на три дня

Доллар приблизился к отметке в 28 гривен: официальный курс валют на три дня

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, Нацбанк, Официальный курс
Гривна. Фото: bank.gov.ua
Гривна. Фото: bank.gov.ua

После того, как в предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июля, на 11,51 коп. до 27,7798 UAH/USD, регулятор понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24-26 июля, на 9,81 коп. до 27,8779 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 35,4035
1 доллар США 27,8779
1 швейцарский франк 30,0473
10 иен 2,6026
10 российских рублей 3,9059
1 евро 32,2366

Как сообщали Українськi Новини, гривна на межбанке немного укрепилась после многодневного падения.

Также НБУ улучшил прогноз роста инфляции с 6% до 4,7% в 2020.

Тем временем, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков  повысился по сравнению с 22 июля на 9,27 коп. до 28,0916 UAH/USD, курс покупки – повысился на 10,26 коп. до 27,7456 UAH/USD.

Больше новостей о: Гривна Курс гривны Нацбанк Официальный курс

Гривна на межбанке немного укрепилась после многод...
Доллар дорожает. НБУ ослабил курс нацвалюты на пят...
НБУ улучшил прогноз роста международных резервов н...
Доллар стремительно дорожает. Официальный курс вал...
СБУ разоблачила хищение 37 млн гривен при реконструкции аэропорта "Борисполь"
Машину полтавского похитителя полицейского нашли: поиски преступника продолжаются
Новости
Доллар приблизился к отметке в 28 гривен: официальный курс валют на три дня 05:00
В Украине хотят ввести официальный email для каждого жителя 23:51
Летним площадкам кафе и ресторанов отменили уплату паевого взноса 23:17
Плевок в глаза болельщикам: ультрас Динамо грозят протестами из-за назначения Луческу 22:48
Обыски СБУ Фото: ssu.gov.ua
Терроризировали предпринимателей под видом СБУ: в Харькове разоблачили преступную группировку 22:17
больше новостей
"Нефтегаз" повысил цену на газ для населения 17:28
До конца карантина осталось 10 дней. Что разрешено 08:20
Активист Кучапин найден мертвым в квартире в Киеве 13:24
Зеленский поехал показывать президенту Швейцарии "большое строительство" 19:11
Пожар на Стеценко. Фото: ГосЧс
В центре Киева ночью горел жилой комплекс 08:43
больше новостей
Активист Кучапин найден мертвым в квартире в Киеве 13:24
Урожай чернобыльских ягод. Фото: пресс-служба полиции Киевской области
Под Чернобылем поймали людей с радиоактивными грибами и ягодами 19:55
В июне Холодницкий получил в 6,7 раз больше зарплаты, чем в мае 06:30 Документ
Зарплата Баканова растёт третий месяц подряд и уже перевалила за 93 тысячи 06:16 Документ
Суд начал рассмотрение меры пресечения подозреваемому в захвате заложников в Луцке Кривошу 16:01
больше новостей
На выплату июльских пенсий направили еще 1,5 миллиарда
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok