Гривна на межбанке немного укрепилась после многодневного падения

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 10 коп. в четверг укрепился на 1 коп. до 27,79 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,86-27,87 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,89-27,91 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,77-27,81 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 17,05% с 23,74 UAH/USD до 27,79 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, НБУ сохранил учетную ставку на 6% и улучшил прогноз роста инфляции с 6% до 4,7% в 2020.

Тем временем, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 22 июля на 9,27 коп. до 28,0916 UAH/USD, курс покупки – повысился на 10,26 коп. до 27,7456 UAH/USD.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24-26 июля, на 9,81 коп. до 27,8779 UAH/USD.