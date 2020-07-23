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23 июля 2020, четверг, 18:27 12
Экономика 2020-07-23T18:30:01+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке немного укрепилась после многодневного падения

Гривна на межбанке немного укрепилась после многодневного падения

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, Межбанк, курс на межбанке
Гривна.
Гривна.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 10 коп. в четверг укрепился на 1 коп. до 27,79 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,86-27,87 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,89-27,91 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,77-27,81 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 17,05% с 23,74 UAH/USD до 27,79 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, НБУ сохранил учетную ставку на 6% и улучшил прогноз роста инфляции с 6% до 4,7% в 2020.

Тем временем, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков  повысился по сравнению с 22 июля на 9,27 коп. до 28,0916 UAH/USD, курс покупки – повысился на 10,26 коп. до 27,7456 UAH/USD.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24-26 июля, на 9,81 коп. до 27,8779 UAH/USD.

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