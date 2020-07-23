Гривна на межбанке немного укрепилась после многодневного падения

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 10 коп. в четверг укрепился на 1 коп. до 27,79 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,86-27,87 UAH\/USD, затем котировки выросли до 27,89-27,91 UAH\/USD, после чего установились на уровне 27,77-27,81 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 17,05% с 23,74 UAH\/USD до 27,79 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, НБУ сохранил учетную ставку на 6% и улучшил прогноз роста инфляции с 6% до 4,7% в 2020. Тем временем, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 22 июля на 9,27 коп. до 28,0916 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 10,26 коп. до 27,7456 UAH\/USD. Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24-26 июля, на 9,81 коп. до 27,8779 UAH\/USD.