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24 июля 2020, пятница, 09:00 953
Общество 2020-07-24T10:16:05+03:00
Українські Новини
Украина 135-й день на карантине. Какие введены новые нормы и что разрешено

Украина 135-й день на карантине. Какие введены новые нормы и что разрешено

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, Эпидемия коронавируса, карантин в Украине
Карантин. Фото: bars.media
Карантин. Фото: bars.media

Сегодня начался 135-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и снова продлил до 31 августа.

На заседании Кабмина 22 июля было принято решение о продлении адаптивного карантина до 31 августа.

До этой даты осталось 39 дней.

Согласно новым нормам, в зависимости от эпидемической ситуации области будут разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

Критериями разделения останутся заполненность коек, отведенных под госпитализацию больных коронавирусной инфекцией в больницах, количество тестирований на 100 тыс. населения, динамика увеличения количества новых случаев, коэффициент выявления заболевания.

17 июля культурные учреждения во Львове возобновили работу. Работа будет происходить по определенному протоколу - не более 50% наполнения и 1 человек на 5 кв. м площади помещения и с соблюдением отдельного протокола Министерства здравоохранения.

А в Киевской области с 17 июля запрещается работать развлекательным заведениям с 23:00 до 7:00.

Также с  14 июля в Одессе ужесточили карантин: субъектам хозяйствования всех форм собственности необходимо обеспечить выполнение и соблюдение предписаний подпункта 16 пункта 3 постановления Кабинета Министров Украины от 20.05.2020 г. № 392 о запрете работы в период с 23:00 до 07:00 развлекательных заведений (ночных клубов), а также при оказании услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т. д.), учреждений культуры (кроме кинотеатров и услуг общественного питания с адресной доставки и заказов на вынос).

Как сообщали Українські Новини, Харьковская область готова к смягчению карантина. Критериям ослабления не соответствуют 6 областей.

Также Минздрав разработал правила проведения футбольных матчей с присутствием болельщиков в период карантина.

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