Харьковская область готова к смягчению карантина. Критериям ослабления не соответствуют 6 областей

По состоянию на 23 июля 6 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина; по сравнению с 22 июля Харьковская область признана соответствующей критериям.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (68,41%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствует Черниговская область (20,83).

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (17,58%), Ивано-Франковская (13,11%) и Львовская (14,34%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Ивано-Франковская (54,85%), Львовская (41,85%) и Тернопольская (11,47%) области.

В Киеве заполненность составляет 36,92%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 117,43, доля позитивных ПЦР-тестов - 3,67%, динамика составляет -25,15%.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 22 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 112 человек до 7 278.

Также сегодня начался 134-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.