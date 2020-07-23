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23 июля 2020, четверг, 10:10 107
Общество 2020-07-23T11:30:02+03:00
Українські Новини
Минздрав разработал правила проведения футбольных матчей с присутствием болельщиков в период карантина

Минздрав разработал правила проведения футбольных матчей с присутствием болельщиков в период карантина

Елизавета Кесельман
Футбол, Минздрав, Карантин, Коронавирус, футбол на карантине
Футбол во время вспышки коронавируса Фото: Facebook
Футбол во время вспышки коронавируса Фото: Facebook

Министерство здравоохранения разработало правила проведения футбольных матчей с присутствием болельщиков в период карантина. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Вчера мой заместитель, главный санитарный врач, выдал постановление относительно возможности и условий присутствия болельщиков на стадионе", - прокомментировал он.

По его словам, заполненность на стадионе должна составлять не более 25% от предусмотренного количества мест в каждом секторе.

При рассадке болельщиков нужно придерживаться норм дистанциирования - места спереди, сзади, по боках и по диагонали от болельщика должны оставаться свободными.

Стадионы должны быть обеспечены антисептиками в достаточном количестве, посетителям должно проводится измерение температуры.

Как сообщали Українськi Новини, в мае Министерство здравоохранения утвердило рекомендации относительно проведения футбольных матчей в условиях карантина, однако матчи проходили без болельщиков.

Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа.

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