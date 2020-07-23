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  • Сегодня киевская полиция пять раз выезжала на сообщения о минировании. Все оказались ложными
23 июля 2020, четверг, 21:15 170
Происшествия 2020-07-23T21:30:01+03:00
Українські Новини
Сегодня киевская полиция пять раз выезжала на сообщения о минировании. Все оказались ложными

Сегодня киевская полиция пять раз выезжала на сообщения о минировании. Все оказались ложными

Кира Молчанова
Киев, Полиция, Минирование, Сообщение о минировании
Черная сумка. Фото: pexels
Черная сумка. Фото: pexels

После того, как накануне неизвестный сообщил о минировании станции метро "Вокзальная", в столице за сегодня правоохранители пять раз выезжали по вызовам о якобы минировании и пять раз взрывное устройство не находили.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Первое сообщение поступило в 10:14 о том, что у торгового центра в Оболонском районе столицы заминированный автомобиль. Во время тщательной проверки автомобиля и прилегающей территории взрывотехники не обнаружили никаких опасных предметов", - говорится в сообщении.

Позже в полицию звонили еще четыре раза и рассказывали о подозрительных пакетах или чемоданах на территории Деснянского, Дарницкого, Оболонского и Шевченковского районов столицы. Опасных веществ или предметов в них также не обнаружено.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля в Киеве возле метро вечером "Шулявская" в урне взорвалось неизвестное устройство. В результате взрыва, который произошел возле станции метро "Шулявская" в Киеве, пострадали четыре человека. Одного из пострадавших прооперировали. 

До этого взрыв на "Вокзальной" произошел 6 марта в вагоне киевского метрополитена, а 4 марта коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрывало станцию "Дворец спорта" из-за анонимного сообщения о минировании.

Тем временем, 21 июля взрывотехники уничтожили подозрительную коробку возле станции метро "Минская" в Киеве. 

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