Сьогодні київська поліція п'ять разів виїжджала на повідомлення про замінування. Всі виявилися неправдивими

У столиці за сьогодні правоохоронці п'ять разів виїжджали за викликами про нібито мінування і п'ять разів вибуховий пристрій не знаходили, після того, як напередодні невідомий повідомив про мінування станції метро "Вокзальна".

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

"Перше повідомлення надійшло о 10:14 про те, що біля торгового центру в Оболонському районі столиці замінований автомобіль. Під час ретельної перевірки автомобіля та прилеглої території вибухотехніки не виявили ніяких небезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в поліцію дзвонили ще чотири рази і розповідали про підозрілих пакетах або валізах на території Деснянського, Дарницького, Оболонського та Шевченківського районів столиці. Небезпечних речовин або предметів в них також не виявлено.

Як повідомляли Українські Новини, 17 липня в Києві біля метро ввечері "Шулявська" в урні вибухнув невідомий пристрій. У результаті вибуху, який стався біля станції метро "Шулявська" в Києві, постраждали чотири людини. Одного з постраждалих прооперували.

До цього вибух на "Вокзальній" відбувся 6 березня у вагоні київського метрополітену, а 4 березня комунальне підприємство "Київський метрополітен" закривало станцію "Палац спорту" через анонімне повідомлення про мінування.

Тим часом, 21 липня вибухотехніки знищили підозрілу коробку біля станції метро "Мінська" в Києві.