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23 липня 2020, четвер, 21:15 7
Події 2020-07-23T22:00:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні київська поліція п'ять разів виїжджала на повідомлення про замінування. Всі виявилися неправдивими

Сьогодні київська поліція п'ять разів виїжджала на повідомлення про замінування. Всі виявилися неправдивими

Кира Молчанова
Київський метрополітен, вибух, Станція метро
Чорна сумка. Фото: pexels
Чорна сумка. Фото: pexels

У столиці за сьогодні правоохоронці п'ять разів виїжджали за викликами про нібито мінування і п'ять разів вибуховий пристрій не знаходили, після того, як напередодні невідомий повідомив про мінування станції метро "Вокзальна".

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

"Перше повідомлення надійшло о 10:14 про те, що біля торгового центру в Оболонському районі столиці замінований автомобіль. Під час ретельної перевірки автомобіля та прилеглої території вибухотехніки не виявили ніяких небезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в поліцію дзвонили ще чотири рази і розповідали про підозрілих пакетах або валізах на території Деснянського, Дарницького, Оболонського та Шевченківського районів столиці. Небезпечних речовин або предметів в них також не виявлено.

Як повідомляли Українські Новини, 17 липня в Києві біля метро ввечері "Шулявська" в урні вибухнув невідомий пристрій. У результаті вибуху, який стався біля станції метро "Шулявська" в Києві, постраждали чотири людини. Одного з постраждалих прооперували.

До цього вибух на "Вокзальній" відбувся 6 березня у вагоні київського метрополітену, а 4 березня комунальне підприємство "Київський метрополітен" закривало станцію "Палац спорту" через анонімне повідомлення про мінування.

Тим часом, 21 липня вибухотехніки знищили підозрілу коробку біля станції метро "Мінська" в Києві.

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