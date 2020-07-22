Киевский метрополитен открыл станцию "Вокзальная" после проверки

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" открыло станцию "Вокзальная" после проведения проверки. Об этом говорится в сообщении метрополитена в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Полиция завершила проверку станции "Вокзальная". Метрополитен работает в обычном режиме!" - говорится в нем.

Других подробностей КП не сообщило.

Как сообщали Українськi Новини, ранее киевский метрополитен закрыл станцию "Вокзальная" из-за обнаружения подозрительного предмета, проводилась проверка.

Также 17 июля в Киеве возле метро вечером "Шулявская" в урне взорвалось неизвестное устройство. В результате взрыва, который произошел возле станции метро "Шулявская" в Киеве, пострадали четыре человека. Одного из пострадавших прооперировали.

До этого взрыв на "Вокзальной" произошел 6 марта в вагоне киевского метрополитена, а 4 марта коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрывало станцию "Дворец спорта" из-за анонимного сообщения о минировании.

Тем временем, 21 июля взрывотехники уничтожили подозрительную коробку возле станции метро "Минская" в Киеве.