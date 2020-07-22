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22 июля 2020, среда, 14:33 461
Общество 2020-07-22T14:33:58+03:00
Українські Новини
Киевский метрополитен открыл станцию "Вокзальная" после проверки

Киевский метрополитен открыл станцию "Вокзальная" после проверки

Елизавета Кесельман
Киев, Взрыв, Минирование, Киевский метрополитен, Метро Вокзальная
Станция метро
Станция метро "Вокзальная". Фото: kiev24.ua

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" открыло станцию "Вокзальная" после проведения проверки. Об этом говорится в сообщении метрополитена в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Полиция завершила проверку станции "Вокзальная". Метрополитен работает в обычном режиме!" - говорится в нем.

Других подробностей КП не сообщило.

Как сообщали Українськi Новини, ранее киевский метрополитен закрыл станцию "Вокзальная" из-за обнаружения подозрительного предмета, проводилась проверка.

Также 17 июля в Киеве возле метро вечером "Шулявская" в урне взорвалось неизвестное устройство. В результате взрыва, который произошел возле станции метро "Шулявская" в Киеве, пострадали четыре человека. Одного из пострадавших прооперировали. 

До этого взрыв на "Вокзальной" произошел 6 марта в вагоне киевского метрополитена, а 4 марта коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрывало станцию "Дворец спорта" из-за анонимного сообщения о минировании.

Тем временем, 21 июля взрывотехники уничтожили подозрительную коробку возле станции метро "Минская" в Киеве. 

 

 

 

 

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