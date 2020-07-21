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21 июля 2020, вторник, 14:33 495
Происшествия 2020-07-21T14:34:00+03:00
Українські Новини
Взрывотехники уничтожили подозрительную коробку возле станции метро "Минская" в Киеве

Взрывотехники уничтожили подозрительную коробку возле станции метро "Минская" в Киеве

Елизавета Кесельман
Взрыв, Коробка, происшествие, Минская

Взрывотехники уничтожили подозрительную коробку возле станции метро "Минская" в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

Полицейские получили информацию о заминировании площади перед станцией метро "Минская" в Оболонском районе столицы.

На указанный адрес срочно направили следственно-оперативную группу Оболонского управления полиции, наряды патрульной полиции, взрывотехников и кинологов со служебными собаками.

На месте происшествия правоохранители провели тщательную проверку сооружений и транспортных средств, находящихся рядом.

Во время проверки территории взрывотехники возле одного из киосков обнаружили подозрительную коробку.

 

Для безопасности ее обезвредили на месте. Остатки изъяты на экспертизу.

На месте продолжают работать правоохранительные органы и проверять прилегающую территорию.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля вечером неизвестное устройство взорвалось в урне для мусора у станции метро "Шулявская" в Киеве, 1 прохожий травмирован.

Полиция заявила о еще 3 пострадавших от взрыва неизвестного устройства у станции метро "Шулявская" в Киеве.

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