В июне Венедиктова заработала почти на 5 тысяч больше, чем в мае

Заработная плата генерального прокурора Ирины Венедиктовой за июнь составила 51 678 гривен, в то время, как ее зарплата за май составила 47,2 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос Українських Новин. Оклад генпрокурора составил 69 681 гривну. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии. В ответе не указано, какую сумму после удержания налогов и сборов она получила. Зарплата Ирины Венедиктовой в июне. Ответ на запрос Українських Новин Заработная плата генпрокурора Ирины Венедиктовой в июле. Ответ на запрос Українських Новин Как сообщали Українськi Новини, генеральный прокурор Ирина Венедиктова в апреле заработала 47 тысяч гривен. Кроме того, Венедиктовой в феврале начислили 63 тысяч гривен денежной компенсации. Тем временем генпрокурор Ирина Венедиктова призналась, что "съест" всю свою финансовую подушку из-за небольшой зарплаты. Ранее сообщалось о том, что у Венедиктовой очень много работы и не время планировать отпуск. Также генпрокурор Ирина Венедиктова заявляет, что не получала предложений о взятке, так как такие люди не хотят себя ставить в глупое положение.