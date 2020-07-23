В июне Венедиктова заработала почти на 5 тысяч больше, чем в мае

Заработная плата генерального прокурора Ирины Венедиктовой за июнь составила 51 678 гривен, в то время, как ее зарплата за май составила 47,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос Українських Новин.

Оклад генпрокурора составил 69 681 гривну.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.

В ответе не указано, какую сумму после удержания налогов и сборов она получила.

Зарплата Ирины Венедиктовой в июне. Ответ на запрос Українських Новин

Заработная плата генпрокурора Ирины Венедиктовой в июле. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, генеральный прокурор Ирина Венедиктова в апреле заработала 47 тысяч гривен.



Кроме того, Венедиктовой в феврале начислили 63 тысяч гривен денежной компенсации.



Тем временем генпрокурор Ирина Венедиктова призналась, что "съест" всю свою финансовую подушку из-за небольшой зарплаты.

Ранее сообщалось о том, что у Венедиктовой очень много работы и не время планировать отпуск.

Также генпрокурор Ирина Венедиктова заявляет, что не получала предложений о взятке, так как такие люди не хотят себя ставить в глупое положение.