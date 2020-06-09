подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 июня 2020, вторник, 10:51 224
Силовые структуры 2020-06-09T11:15:02+03:00
Українські Новини
Венедиктова заявляет, что не получала предложений о взятке

Венедиктова заявляет, что не получала предложений о взятке

Кира Молчанова
Генпрокуратура, ГПУ, Взятка, Ирина Венедиктова, Венедиктова
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venedikto
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venedikto

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая не собиралась изначально занимать эту должность, заявляет, что ей никто не предлагал неправомерных выгод.

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

"Нет. Никто ничего не предлагал", - сказала Венедиктова.

Она уверена, что ей не предлагали взятку, так как такие люди не хотят себя ставить в глупое положение.

"Плюс, я резкий человек и могу резко отреагировать", - подчеркнула генпрокурор.

Как сообщали Українськi Новини, Венедиктова не намерена покрывать возможные преступления депутатов Рады от "Слуги народа".

Заработная плата генерального прокурор Ирины Венедиктовой за апрель составила 47 230 гривен.

В конце мая Венедиктова, которая уже критиковала работу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, продолжила критиковать ведомство в бездействии и призвала сотрудников САП показать конкретные приговоры судов.

Кроме того, Венедиктова готова подписать подозрение Порошенко.

Больше новостей о: Генпрокуратура ГПУ Взятка Ирина Венедиктова Венедиктова

Чиновник Минобразования попался на взятке в треть ...
Офис генпрокурора готовится выбирать нового главу ...
Венедиктова готова подписать подозрение Порошенко...
Венедиктова не думала, что станет генпрокурором...
Количество новых случаев коронавируса падает пятый день подряд
Запрет фан-зон, дезинфекция и маски: как будут проводить культурные мероприятия
Новости
Приватбанк запустил сервис по снятию наличных на кассе магазина 11:28
Венедиктова говорит, что не будет покрывать возможные преступления "Слуг народа" 11:23
Венедиктова считает, что Аваков эффективно отреагировал на Кагарлык и Бровары 11:08
Коронавирус от бессимптомных носителей передаётся крайне редко, – ВОЗ 11:00
Зеленский предлагает Раде принять законопроект о всеукраинском референдуме 11:00
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Жара накрыла Украину. Прогноз погоды на выходной понедельник 14:28 Карта
Доллар продолжает падать. Курс валют на 9 июня 05:00
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
В Луганск из России ночью лесными тропами перебросили военные грузовики 22:54
больше новостей
В Луганск из России ночью лесными тропами перебросили военные грузовики 22:54
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Илья Кива. Фото: Facebook
Кива хочет переименовать проспект Бандеры в Киеве в честь убитого в США Джорджа Флойда 12:20
больше новостей
С завтрашнего дня пункты пропуска в зоне ООС возобновят работу
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok