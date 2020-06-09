Венедиктова заявляет, что не получала предложений о взятке

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая не собиралась изначально занимать эту должность, заявляет, что ей никто не предлагал неправомерных выгод.

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

"Нет. Никто ничего не предлагал", - сказала Венедиктова.

Она уверена, что ей не предлагали взятку, так как такие люди не хотят себя ставить в глупое положение.

"Плюс, я резкий человек и могу резко отреагировать", - подчеркнула генпрокурор.

Как сообщали Українськi Новини, Венедиктова не намерена покрывать возможные преступления депутатов Рады от "Слуги народа".

Заработная плата генерального прокурор Ирины Венедиктовой за апрель составила 47 230 гривен.

В конце мая Венедиктова, которая уже критиковала работу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, продолжила критиковать ведомство в бездействии и призвала сотрудников САП показать конкретные приговоры судов.

Кроме того, Венедиктова готова подписать подозрение Порошенко.