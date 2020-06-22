Генпрокурор Венедиктова в отпуск летом не собирается

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не планирует уходить в отпуск летом.

Об этом она сообщила Українським Новинам.

"Не планирую отпуск", - сказала генпрокурор.

Венедиктова дала понять, что у нее очень много работы и не время планировать отпуск.

Ранее генпрокурор заявила, что не знает, уйдет ли в отпуск.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова получает зарплату генпрокурора на руки в размере 38 тыс. гривен, но ей, по ее же признанию, не хватает этой зарплаты.

Также Венедиктова призналась, что "съест" всю свою финансовую подушку из-за небольшой зарплаты.

Сообщается также, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляет, что не получала предложений о взятке, так как такие люди не хотят себя ставить в глупое положение.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный прокурор Ирина Венедиктова готова при наличии оснований и достаточных доказательств подписать подозрение бывшему Президенту Петру Порошенко.

Заработная плата генерального прокурор Ирины Венедиктовой за апрель составила 47 230 гривен.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая готова подписать подозрение Порошенко, будучи депутатом Верховной Рады, не думала, что станет в будущем генпрокурором.