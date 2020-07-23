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23 липня 2020, четвер, 08:00 15 Документ
Судова влада 2020-07-23T11:15:04+03:00
Українські Новини
У червні Венедіктова заробила майже на 5 тисяч більше, ніж у травні

У червні Венедіктова заробила майже на 5 тисяч більше, ніж у травні

Елена Новикова
Генпрокурор, зарплата чиновників, Ірина Венедіктова
Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Після того, як заробітна плата генерального прокурора Ірини Венедіктової за травень становила 47,2 тис. гривень, за червень її зарплата становила 51 678 гривень.

Про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит Українських Новин.

Оклад генпрокурора становив 69 681 гривню.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат та премії.

У відповіді не вказано, яку суму після утримання податків і зборів вона отримала.

 

Зарплата Ірини Венедиктової в червні. Відповідь на запит Українських НовинЗарплата Ірини Венедиктової в червні. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, генеральний прокурор Ірина Венедіктова в квітні заробила 47 тисяч гривень. Крім того, Венедіктовій в лютому нарахували 63 тисяч гривень грошової компенсації. Тим часом генпрокурор Ірина Венедіктова зізналася, що "з'їсть" всю свою фінансову подушку через невелику зарплату.

Раніше повідомлялося про те, що у Венедіктової дуже багато роботи і не вона планувалвідпустку.

Також генпрокурор Венедіктова Ірина заявляє, що не отримувала пропозицій про хабарі, так як такі люди не хочуть ставити себе в дурне становище.

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