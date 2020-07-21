Журналистов попросили не писать лишнего о луцком террористе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не подтвердил, что мужчина, удерживающий в автобусе в Луцке около 20 человек, в прошлом имел проблемы с психическим здоровьем и предупредил журналистов, что террорист держит в руках смартфон и все читает.

Об этом он заявил во время брифинга, пишет "Интерфакс-Украина".

"Вы распространили информацию о том, что он лечился в психиатрической больнице - это недостоверная информация", - сказал министр.

Аваков попросил быть аккуратными с комментариями, чтобы не создать "дополнительное напряжение".

"Он в руках смартфон, он может видеть и слышать все ваши комментарии. Поэтому я не буду откровенен в ваших комментариях также... Хочу, чтобы вы меня услышали и поняли, что мы можем говорить, что не можем говорить, что надо говорить, что не надо говорить. Я хочу, чтобы каждый из вас вел себя как взрослый ответственный человек ", - сказал глава МВД.

Полиция уже поговорила с родственниками и друзьями подозреваемого в захвате заложников и настроена разрешить ситуацию мирным путем.

Как сообщали Українськi Новини, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что подозреваемый, который взял в заложники около 20 пассажиров автобуса в Луцке Волынкой области, назвался Максимом Плохим.

Тем временем Президент Владимир Зеленский заявляет, что взял под личный контроль ситуацию с захватом заложников в Луцке.

Также полиция устанавливает личность захватившего автобус с заложниками в Луцке и ведет с ним переговоры. Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На данный момент на месте работают все службы полиции. Согласно СМИ, одно окно автобуса разбито, все шторы закрыты, а также иногда слышны звуки выстрелов.