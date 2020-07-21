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21 июля 2020, вторник, 12:22 821
Президент 2020-07-21T13:30:02+03:00
Українські Новини
Захват заложников в Луцке. Зеленский взял ситуацию под личный контроль

Захват заложников в Луцке. Зеленский взял ситуацию под личный контроль

Анна Рудык
Заложники, захват заложников, Владимир Зеленский, захват заложников в Луцке
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский заявляет, что взял под личный контроль ситуацию с захватом заложников в Луцке.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", - написал он.

Зеленский отметил, что сейчас полицейскими введена операция "Заложник", а Служба безопасности Украины ввела план "Бумеранг".

Как сообщали Українськi Новини, полиция устанавливает личность захватившего автобус с заложниками в Луцке и ведет с ним переговоры. Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На данный момент на месте работают все службы полиции. Согласно СМИ, одно окно автобуса разбито, все шторы закрыты, а также иногда слышны звуки выстрелов.

Такде Українським Новинам в полиции области сообщили, что открыто уголовное производство по факту захвата 20 заложников в автобусе в Луцке.

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