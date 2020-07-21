Волна минирований в Украине. Полиция проверяет сообщения о взрывных устройствах по всему Харькову

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

В сообщении говорится, что неизвестные написали электронное письмо, в котором заявили, что в городе якобы есть взрывчатка в медицинских учреждениях, супермаркетах, торговых центрах, банках Харькова, гостиницах, почтовых отделениях, зданиях железнодорожного и автовокзалов.

Следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления проверяют информацию, проводят осмотр помещений и прилегающей территории.

Как сообщали Українськi Новини, мужина в Луцке захватил автобус с людьми.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что подозреваемый, который взял в заложники около 20 пассажиров автобуса в Луцке Волынкой области, назвался Максимом Плохим.

Тем временем Президент Владимир Зеленский заявляет, что взял под личный контроль ситуацию с захватом заложников в Луцке.

Также полиция устанавливает личность захватившего автобус с заложниками в Луцке и ведет с ним переговоры. Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На данный момент на месте работают все службы полиции. Согласно СМИ, одно окно автобуса разбито, все шторы закрыты, а также иногда слышны звуки выстрелов.

В Луцке мужчина, который захватил автобус и взял в заложники людей, пытается сбить коптер правоохранителей и стреляет по нему.