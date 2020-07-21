В Киеве "минировали" Ж/Д вокзал, но взрывных устройств не нашли

В Киеве, где возле метро "Минская" нашли самодельные взрывные устройства, неизвестные "минировали" Центральный железнодорожный вокзал, а всех сотрудников и пассажиров эвакуировали.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализници" в Facebook.

"Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали, объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - говорилось в сообщении.

При этом подчеркивалось, что все поезда курсировали по графику, а пассажиры проходили к поездам через подземные переходы.

Позже сообщение обновили и добавили, что Центральный железнодорожный вокзал работает в штатном режиме. Его проверили взрывотехники, но опасных устройств не обнаружили.

Как сообщали Українськi Новини, неизвестный в Луцке захватил автобус с 20 пассажирами.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что подозреваемый, который взял в заложники около 20 пассажиров автобуса в Луцке Волынкой области, назвался Максимом Плохим.

Тем временем Президент Владимир Зеленский заявляет, что взял под личный контроль ситуацию с захватом заложников в Луцке.

Также полиция устанавливает личность захватившего автобус с заложниками в Луцке и ведет с ним переговоры. Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На данный момент на месте работают все службы полиции. Согласно СМИ, одно окно автобуса разбито, все шторы закрыты, а также иногда слышны звуки выстрелов.