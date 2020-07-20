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20 июля 2020, понедельник, 12:43 33
Происшествия 2020-07-20T12:43:50+03:00
Українські Новини
"Черные ящики" сбитого самолета МАУ могут быть расшифрованы быстро, – Зеленский

"Черные ящики" сбитого самолета МАУ могут быть расшифрованы быстро, – Зеленский

Виолетта Чайковская
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Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: ilna.news
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: ilna.news

Президент Владимир Зеленский констатирует, что доставленные Ираном во Францию "черные ящики" сбитого над Тегераном самолета МАУ ("Международные авиалинии Украины") могут быть расшифрованы достаточно быстро.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Ящики прибыли в Лион еще в субботу в условиях повышенной секретности и уже в лаборатории. Наши эксперты из Национального бюро расследования авиакатастроф также участвуют в процессе расшифровки ящиков. Процесс начнется с согласования методики считывания информации с ящиков, после чего эксперты перейдут к практической части работ. Работы могут быть завершены довольно быстро, но все зависит от технического состояния ящиков", - написал он.

Расшифровка бортовых самописцев проходит во французском Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

В ней участвуют также канадские и американские эксперты.

Зеленский уверен, что репутация Бюро и участие иностранных экспертов обеспечат максимальный уровень международного признания результатов исследования.

Он добавил, что Украина с нетерпением ждет результатов расшифровки и начала переговорного процесса с Ираном.

"Это правильный шаг в направлении завершения расследования сбивания самолета. Родные и близкие погибших в этой страшной трагедии должны знать правду. Также они должны получить надлежащие компенсации от иранской стороны. Иран должен провести полное, прозрачное и независимое расследование в соответствии с международными стандартами", - подчеркнул Зеленский.

Президент уверен, что все виновные понесут ответственность и справедливость будет установлена.

Как сообщали Українськi Новини, 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, самолет Boeing украинской авиакомпании МАУ рейса PS752 потерпел крушение.

В авиакатастрофе МАУ в Иране погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были граждане семи стран, включая 11 украинцев.

11 января, до окончания работы международной следственной комиссии, Иран официально признал, что сбил украинский самолет ракетой.

В то же время до окончания расследования Украина не согласна, что Иран сбил самолет МАУ по человеческой ошибке.

20 июля Франция подтвердила, что Иран доставил ей для расшифровки "черные ящики" самолета. В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее анонсировал, что Иран проведет в Киеве переговоры о компенсации семьям погибших при крушении самолета МАУ 20-30 июля.

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